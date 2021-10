Prof contagiata, situazione sotto controllo al Liceo "Spinelli" di Giovinazzo

Una docente del Liceo "Matteo Spinelli" di Giovinazzo è risultata positiva al Covid-19 la scorsa settimana. Tutti i protocolli di sicurezza sono stati immediatamente attivati dal dirigente scolastico,in accordo con tutto il personale dell'istituto giovinazzese.Pertanto da giovedì 7 ottobre, due classi sono in quarantena fiduciaria a casa, in attesa di tampone che dovrebbe essere effettuato nella giornata di oggi, venerdì 15 ottobre. La docente contagiata era vaccinata con entrambe le dosi e non è in condizioni critiche di salute. Negativi ai test per il Sars CoV2 anche altri professori che avevano avuto con lei contatti.«Abbiamo immediatamente attivato i protocolli del caso - ci ha detto il preside, raggiunto dalla nostra redazione telefonicamente -. Un docente, in particolare, che era venuto a contatto con la professoressa infetta, non è risultato positivo ai tamponi e questo ci rincuora particolarmente. Resta il rammarico - ha sottolineato D'Aucelli - per le nostre insistenti chiamate al Servizio di Prevenzione dell'ASL Bari che non hanno mai ricevuto risposto. A quel punto, in accordo con la prof.ssa Patrizia Petta, sempre presente e attiva nella gestione delle vicende del plesso dello "Spinelli", abbiamo deciso per la chiusura delle classi e per la didattica a distanza sino a cessato pericolo. I tamponi di queste ore ci diranno se i ragazzi e le ragazze potranno tornare in classe», ha concluso il dirigente scolastico.Va rimarcato come la decisione sofferta abbia trovato riscontro anche nei genitori, sebbene la Didattica a distanza rappresenti un salto indietro, allo scorso anno, con scenari che nessuno avrebbe voluto rivivere.Un plauso a docenti e personale è andato infine sia dal prof. D'Aucelli sia dalla prof.ssa Petta per la gestione di questa inattesa emergenza, che tuttavia dovrebbe terminare a breve.