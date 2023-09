Pro Loco Giovinazzo e Gocce di Memoria: dialogo sull'Alzheimer

C'è un dialogo attivo che prende sempre più quota a Giovinazzo ed è quello tra la localeche si occupa da anni di svolgere un'azione di accompagnamento degli ammalato di Alzheimer e delle loro famiglie.Di questa malattia, delle sue implicazioni sociali, si è parlato giovedì 21 settembre all'interno della sede della Pro Loco in piazza Umberto I, dove è stato proiettato il docu-film, in una serata che ha celebrato la speranza e la forza dello spirito umano oltre la malattia dell'Alzheimer.«Una Pro Loco - spiegano dal direttivo guidato da Franco Martini - che si fa interlocutrice di una pluralità di realtà e competenze mai vista prima, questo dicono di noi. L'accoglienza e l'organizzazione insieme a Centro Diurno Gocce di Memoria ha fatto sì che la Pro Loco acquisisse a livello nazionale il titolo "Associazione Amica della Demenza". Ringraziamo la Presidente di Gocce di Memoria, Dott.ssa Maria Pia Cozzari, e tutto il suo staff per aver riconosciuto in noi l'unica Associazione sul territorio che potesse accogliere un evento di tale sensibilità».Giovinazzo continua così il suo percorso virtuoso di città "Dementia friendly", un segno di grande apertura che tiene conto delle esigenze delle famiglie che si sono viste catapultate in una realtà dove il nemico principale non è la malattia ma sono indifferenza e silenzio.