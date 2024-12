Pro Loco APS, tutto pronto per il corso di cucina giovinazzese

Laè lieta di annunciare che, a partire dal 20 dicembre, avrà inizio un percorso laboratoriale per la valorizzazione della cucina giovinazzese, un progetto che ha lo scopo di riscoprire i sapori della nostra tradizione e di creare un'occasione di comunità per la nostra cittadinanza, per l'integrazione degli stranieri residenti nel nostro paese e per tutti gli interessati, anche dei paesi limitrofi.Le iscrizioni sono, quindi, aperte a chiunque abbia voglia di partecipare, sia bambini che adulti. Gli incontri, che si terranno presso la sede dei Padri Cappuccini di Giovinazzo, possono costituire un'opportunità per mettersi alla prova in cucina, confrontandosi con i sapori della terra giovinazzese e per trascorrere un bel momento di condivisione, tra genitori e figli. Vi ricordiamo, inoltre, che i posti sono limitati e che ogni incontro prevede un contributo per la partecipazione, che servirà a coprire l'acquisto delle materie prime necessarie per il laboratorio.Di seguito il calendario degli incontri:1° incontro –2° incontro –3° incontro –4° incontro –5° incontro –Per ottenere maggiori informazioni o procedere all'iscrizione, potete scrivere una mail all'indirizzo prolocodigiovinazzo@gmail.com , oppure chiamare i seguenti numeri: 3505936607, 3406459319