Prima domenica di primavera col maltempo su Giovinazzo

DOMENICA 23 MARZO

Prima domenica di primavera all'insegna del cielo coperto su Giovinazzo, con possibilità di piogge soprattutto al mattino. Mare molto mosso per via delle correnti di Africo. Massime sui 17°. Pomeriggio con un lieve miglioramento sino a sera. Minime della notte in risalita sino a 12°, a scongiurare il ripetersi di gelate.Lunedì valori termici anche di 20°, ma da martedì e per tutta la settimana ci sarà instabilità.SOLE - Sorge: 5:50, Tramonta: 18:07LUNA - Leva: 2:26, Cala: 11:01 - Luna calante