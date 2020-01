Presepe Vivente dei Frati: stasera la prima replica

In forse quella di domani per via del forte vento

Si replicherà questa sera, 4 gennaio, con apertura dei cancelli prevista per le ore 19.00, ilDecine i volontari che si sono adoperati per rimettere in piedi le scenografia spazzate vie dalla gelida tramontana che ha caratterizzato la fine dell'anno e che aveva impedito la seconda rappresentazione prevista per domenica 29 dicembre.Tanto pubblico aveva assistito alla prima della serata del giorno di Santo Stefano, con molta gente che era giunta a Giovinazzo anche dai comuni limitrofi.Anche questa sera, si potrà parcheggiare gratuitamente all'interno dell'area mercatale,. Ultimi ingressi alle 21.00.In forse la replica di domani,, con l'arrivo dei Magi che da programma dovrebbe essere rappresentato sul sagrato della chiesa del convento, in via Crocifisso, alle 18.30, ed a cui farà seguito la benedizione dei bimbi. Il tutto è sotto un grande punto interrogativo, poiché dalla serata di oggi inizierà a spirare su Giovinazzo una, con raffiche oltre i 60 km/h.