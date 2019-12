Rinviato per maltempo il secondo appuntamento col Presepe Vivente dei Frati

A causa delle avverse condizioni meteorologiche ed in linea con quanto predisposto dal Comune di Giovinazzo per gli eventi del cartellone natalizio in programma quest'oggi, domenica 29 dicembre,L'evento è stato annullato anche per consentire ai volontari della grande Famiglia francescana di riparare le scenografie all'interno della pineta del convento, danneggiate per via del forte vento di tramontana che sta soffiando da 48 ore su tutto il litorale adriatico pugliese, arrecando non pochi danni.Il prossimo appuntamento con l'ottava edizione della rappresentazione della Natività organizzata dall'andrà quindi in scena il prossimo sabato,partire dalle 19.00. Ingresso con piccolissima donazione sempre da via Molfetta. Parcheggio gratuito interno all'area mercatale.