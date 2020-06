L'Ordine francescano secolare di Giovinazzo festeggia Sant'Antonio di Padova

L'festeggia in questo "particolarissimo" 2020 i cento anni della sua fondazione in città. E lo fa anche attraverso l'annuale programma di celebrazioni in onore diIl calendario quest'anno riguarda esclusivamente la parte liturgica, viste le restrizioni per contrastare il contagio da Covid-19. Sin dal 31 maggio scorso, i Frati minori hanno avviato la. Tre gli appuntamenti quotidiani con la Santa Messa nel Santuario del SS Crocifisso: alle 8.00 la messa in chiesa, alle 18.30 ed alle 19.00 il Santo Rosario e l'altra messa all'aperto.Il programma si concluderà domenicacon una nuova celebrazione di ringraziamento alle 8.00 del mattino, mentre alle 18.30 ci sarà l'Adorazione Eucaristica che precederà la messa di chiusura alle ore 19.00, al termine della quale ci sarà la benedizione solenne.I festeggiamenti percoincidono quest'anno anche con la sua vocazione francescana, avvenuta 800 anni fa nel 1.220.Sarà certamente una festa anomala, senza processione, senza sbarco ed imbarco, senza fuochi d'artificio. Ma sarà la festa della liturgia, della preghiera e vale quanto da noi scritto per Corpus Domini e Sacro Cuore di Gesù: servirà a ritrovare la giusta dimensione spirituale.