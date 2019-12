Presepe vivente dei Frati: tanto pubblico per la prima a Giovinazzo. LE FOTO

39 foto Presepe vivente Frati francescani 2019 Gianluca Battista

C'era tanto pubblico ieri sera, 26 dicembre, nella pineta del convento dei Frati minori cappuccini di Giovinazzo, per la prima dell'ottava edizione del presepe vivente ideato ed organizzato dalTutta la famiglia francescana, clero e laici, si sono sono dati un gran da fare in questi mesi, sublimando in queste ultime giornate prima del Natale un progetto che ieri sera è sembrato ben pensato e meglio realizzato. Ottima, comoda ed a due passi dall'ingresso di via Molfetta.Tanti i figuranti, persino interi nuclei familiari come da tradizione, e ben condotte le guide ai singoli quadri della Natività suddivise per gruppi da venti persone.La Natività vera e propria in fondo, verso via Crocifisso, chiude un percorso ben allestito. Si replica domenica prossimadalle 19.00 alle 21.00 e poi il 4 gennaio. Il 5 gennaio, dalle 18.30, arriveranno i Re Magi sul sagrato del convento e contestualmente ci sarà la benedizione dei bimbi.Nella galleria fotografica di Gianluca Battista, i vari quadri della Natività francescana 2019.