I Frati Cappuccini festeggiano Sant'Antonio di Padova

Social Video 5 minuti Promo festa Sant'Antonio di Padova

Dopo la celebrazione del transito del Santo portoghese, officiata daieri sera, quest'oggi, sabato 13 giugno, la comunità francescana festeggerà solennemente, ad 800 anni dalla sua vocazione, ricorrenza che coincide con il centenario della fondazione della Giovinazzo.La celebrazione eucaristica delle 8.00 si svolgerà in chiesa con ingressi contingentati in ossequio alle norme anti-Covid-19. Alle 9.30, alle 11.00, alle 19.00 ed alle 20.30 la Santa Messa sarà invece celebrata all'aperto.Di particolare rilievo la liturgia della Parola delle, quando ad officiare giungerà a Giovinazzo, Ministro Provinciale dei Frati Minori Cappuccini. Diretta streaming sulla pagina Facebookper chi non potrà esserci fisicamente.All'interno delle celebrazioni, particolarmente significativa sarà la benedizione del pane (che non verrà distribuito per ragioni di carattere sanitario) e quella dei bambini.Chiusura dei festeggiamenti, iniziati in realtà il 31 maggio con l'avvio della Tredicina in onore del Santo venerato in tutta Europa, prevista per domani, domenica 14 giugno, con una nuova celebrazione di ringraziamento alle 8.00 del mattino, mentre alle 18.30 ci sarà l'Adorazione Eucaristica che precederà la messa di chiusura alle oreal termine della quale sarà impartita la benedizione solenne.Sarebbe stata una grande festa di popolo, come è sempre stata con la suggestione dell'imbarco e dello sbarco dell'effigie, ma anche oggi i fedeli possono davvero essere parte essenziale, avvicinandosi alla liturgia e rendendo la loro presenza preghiera autentica.Sotto il nostro articolo un video che ricorda la bellezza di una solennità molto sentita.