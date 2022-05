Festa di Sant'Antonio di Padova: il programma completo a Giovinazzo

Inizia quest'oggi, 31 maggio, la Tredicina in onore diall'interno del Santuario del SS Crocifisso, prologo ai festeggiamenti di metà giugno organizzati dall'Il Santo Rosario sarà recitato sino al 12 giugno alle ore 18.30 e la messa sarà celebrata a seguire, alle ore 19.00., giornata della festa liturgica del Santo portoghese, le celebrazioni eucaristiche saranno tre al mattino (8.30, 9.30, 11.00) ed una al pomeriggio (ore 19.00). In quella circostanza, dopo ogni messa, ci sarà la distribuzione del pane benedetto e la benedizione dei bimbi e delle bimbe.La Festa esterna di Sant'Antonio, attesissima dalla popolazione giovinazzese molto devota al frate cappuccino, si terràa partire dalle ore 17.00, con la processione a mare dell'effigie del Santo che sarà accompagnata dalla Bassa Musica "Città di Giovinazzo" e dall'Orchestra di Fiati "F.Cortese" diretta dal M° P.Turturro.Dopo la conclusione del mese mariano e la Festa della Madonna delle Grazie, anche i festeggiamenti per Sant'Antonio di Padova torneranno per le vie di Giovinazzo dopo due anni di stop per l'emergenza sanitaria. Sarà un ulteriore momento in cui i fedeli potranno ritrovarsi in preghiera ed in cui la comunità tutta potrà riscoprire antichi e significativi riti religiosi.