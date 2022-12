Porta Futuro aperta alla Cittadella della Cultura

Ha aperto i battenti, all'interno della Cittadella della Cultura, in piazza Sant'Agostino,uno spazio di orientamento al lavoro sperimentato con successo già a Bari e ora in corso di diffusione in diversi comuni della nostra Città metropolitana.Porta Futuro Giovinazzo sarà gestito dalla cooperativaè seguirà i seguenti orari settimanali di apertura:«Giovedì sera, insieme all'assessora alle Politiche giovanili,, che ha seguito questa iniziativa - ha spiegato il sindaco Michele Sollecito -, ed alla collega alla Cultura, Cristina Piscitelli, nonché ai consiglieri Michele Giuliano Fiorentino e Nicola Turturro ho incontrato gli operatori che non vedono l'ora di mettersi al servizio della nostra comunità. Sono molto felice che questa iniziativa sia andata in porto, si tratta di un altro punto del nostro programma che trova attuazione».«Trovo che avere nella nostra città un hub interamente dedicato al mondo del lavoro sia molto importante per i nostri giovani - ha continuato- Sapere di avere un punto di riferimento con cui poter interagire per orientarsi adeguatamente tra le offerte disponibili o avere la possibilità di poterne creare delle nuove, spero che sia di grande stimolo e di grande impatto sociale. Abbiamo creduto fin da subito in questo progetto e vederlo concretizzarsi ci procura una grande soddisfazione»«Si realizza il sogno di veder interagire i nostri giovani con un sistema organizzato attorno al quale ruotano istituzioni pubbliche, agenzie pubbliche e private, mondo delle imprese e della cooperazione, università, centri di ricerca e scuole, in un confronto proficuo e sistematico sulle tematiche del mondo del lavoro e le sue dinamiche - ha dichiarato l'assessora alle Politiche Giovanili, Natalie Marzella - Il desiderio è vedere l'attuazione di una cultura del lavoro cosiddetta aperta, basata sullo scambio e sull'aggiornamento continuo», è stata la sua conclusione.Dopo l'apertura di ieri, 23 dicembre, il servizio prenderà ufficialmente il via il prossimo 2 gennaio.