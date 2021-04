Ladi Giovinazzo, da ieri, è senza comandante. Il maggioreè tornato a Bari, alle dipendenze del generale, lo stesso che avrebbe dato il suo benestare al passaggio del sottotenentein via Cappuccini, prima del diniego dato dallaUna situazione che, dopo il conferimento temporaneo () dell'incarico ad interim di comandante del corpo al segretario generale, ha portatoa denunciare, sulla propria pagina, «una palese incapacità amministrativa, una grave superficialità, che paga tutta la città, in un momento storico difficilissimo»., fra l'altro, «ha di recente assunto pure il ruolo di dirigente ad interim del».Sarà il segretario generale, dunque, a dirigere il, costretto a lavorare da anni in perenne stato emergenziale, in attesa del nuovo comandante. «Siamo quasi arrivati alla definizione della nuova guida, ma non voglio fare nomi sino a quando non sarà ufficiale - parla, assessore al ramo -. Siamo quasi pronti e, sicuramente, avremo il nuovo comandante. Le aspettative su di lui sono abbastanza solide, ma nomi - conclude - non ne faccio».In realtà dopo aver sfogliato la margherita dei papabili del capoluogo (la pista più calda è stata quella di), la lista dei candidati si è assottigliata. Un altro sottotenente,, ha smentito la voce che la voleva a Giovinazzo («Resto a»), mentre il tenente(in questo caso si sarebbe trattato di un servizio a scavalco) rimarrà a. E così, col capitano, sono due i nomi, del sud est, per il dopo Marzano.Si tratta del capitano, di San Giovanni Rotondo, comandante dellacon esperienze anche aed oggi a capo del, e del maggiore, di Trento, al comando delladopo aver guidato il corpo di. Caratteristiche simili: fra le priorità, la lotta all'abbandono dei rifiuti. Il cerchio, dunque, si è ristretto, sarà ballottaggio.Nell'uovo di Pasqua, dunque, dovrebbe esserci il nome del nuovo comandante a cui, «nel pieno dell'emergenza epidemiologica e in piena zona rossa», sarà dato l'incarico di presiedere un organico che, adall'ultimo concorso (era il 1987), è pronto ad accogliere, i vincitori delle prove iniziate il 17 marzo.