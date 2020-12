Più guariti che nuovi positivi in Puglia, ma anche 35 decessi. A Giovinazzo 184 positivi

Una buona notizia per la Puglia, anzi due in una. La percentuale di positivi su tamponi effettuati nelle ultime ore è scesa all'8,40%, sintomo che i dati del lunedì erano in parte inficiati dall'accumulo di quelli raccolti nel weekend. E poi ci sono state più guarigioni dal Covid-19 che nuovi contagi:Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 974063 test, dai quali sono emersi complessivamente 82263 casi di positività (l'8.44% del campione totale).Purtroppo non si arresta la triste conta dei decessi. In Puglia, nelle ultime ore sono stati registrati 35 morti: 15 nella Bat, 7 nel tarantino, 6 nel barese, 3 nel foggiano, 2 in provincia di Brindisi, 2 nel leccese. Il computo totale dei positivi al Coronavirus morti in Puglia dall'inizio dell'emergenza è perciò salito a 2245. Di questi, 663 erano persone che vivevano nel barese.Scritto dei guariti, attualmente in Puglia 53.292 positivi, 282 in meno nelle ultime ore rispetto al rilevamento precedente. Di questi, 51.704 si stanno curando a casa, mentre i ricoverati in ospedale sono 1421, dieci in meno nelle ultime ore. Tra di loro, purtroppo, ci sono 167 pugliesi che lottano in terapia intensiva. Dato negativo, poiché altri 3 posti sono stati tristemente occupati alla vigilia delle festività natalizie.È stato aggiornato ieri il dato sugli attualmente positivi a Giovinazzo: sono in tutto 184, lievemente in salita. I guariti sono oltre 160 da inizio seconda ondata, mentre i giovinazzesi che hanno contratto il virus in totale sono circa 370. Purtroppo ci sono state anche 6 vittime, decedute tra fine marzo e gli inizi di dicembre.