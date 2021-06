Pietre Rosse, ancora un intervento di pulizia di 2hands Giovinazzo

Nuovo intervento di pulizia dell'agro da parte diassociazione impegnata nella salvaguardia dell'ambiente rurale, urbano e costiero.I volontari sono tornati inper ripulire al meglio un'area fortemente degradata, che arriva a lambire il confine territoriale sud di Giovinazzo, alle porte di Bari.Le operazioni di pulizia sono state effettuate nel rispetto delle misure anti-Covid e gli infaticabili volontari sono arrivati a raccogliere ben«Numeri importanti - ricordano dall'associazione ambientalista - ma al tempo stesso troppo elevato, che ci deve far riflettere sullo stato di degrado e abbandono in cui si trovano le nostre campagne e sull'inciviltà che spesso prende il sopravvento sulla natura. Alcuni angoli della località versano ancora in una situazione critica che, però, va ben oltre le nostre competenze per la presenza di rifiuti speciali, compreso l'amianto».Una denuncia chiara che deve essere presa in considerazione dalle autorità cittadine, dall'Assessorato all'Ambiente e dalla Polizia Locale.«Data la criticità dell'area - spiegano ancora dall'associazione -, 2hands Giovinazzo è stata affiancata in questo intervento dall'Azienda Agricola Depalo- OLEA', la quale ha gentilmente messo a disposizione uno dei trattori aziendali per aiutare nella raccolta e nel trasporto dei rifiuti, sposando così la causa. Li ringraziamo nuovamente per il supporto logistico. Questo risultato non sarebbe mai stato raggiunto senza l'encomiabile dedizione dei volontari di 2hands Giovinazzo, persone di tutte le età che hanno a cuore la città e alla quale dedicano il loro tempo e le loro energie».Ci vuole dunque una forte presa di coscienza individuale per un risveglio completo delle buone pratiche ambientali nelle nostre campagne, non dimenticando quanto sia importante la prevenzione e la repressione dei reati commessi in diverse aree del nostro agro.«Il nostro vuole essere un messaggio di sensibilizzazione e presa di coscienza: munendosi di senso civico e spirito di appartenenza, si possono realizzare piccoli gesti per perseguire un obiettivo più alto, il bene comune. Ed è in questo stesso spirito che incoraggiamo la cittadinanza a denunciare - concludono - eventuali atti d'inciviltà e a prendere parte alla nostra battaglia (anche con segnalazioni foto e video alla mail 2handsgiovinazzo@gmail.com ), perché noi siamo il risultato delle scelte che prendiamo e delle cause che decidiamo di portare avanti».