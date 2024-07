4 foto Vandali scatenati in piazza Stallone: «Qui la notte è terra di nessuno»

Un palo della segnaletica stradalee lanciato controdedicati ai più piccoli. E poi panchine divelte e rifiuti sparsi ovunque in piazza don Stallone. Perché per loro, i residenti del quartiere, questi ultimi anni hanno significato ripetuti episodi di vandalismo. L'ultimo proprio nella notte appena passata.I soliti ignoti, «forse una gang di minori della città», hanno sradicato. «Ovviamente si tratta di un vandalismo fine a se stesso», è il ragionamento dellache questa mattina, dopo la segnalazione di alcuni abitanti, ha svolto un sopralluogo in zona. Al vaglio anche le telecamere di sicurezza. «- è lo sfogo di una residente -. Piazza Stallone è un luogo che andrebbe difeso e invece è abbandonato a se stesso».Resta l'amarezza per una situazione che si ripete da tempo, da troppi mesi, fra panchine divelte e rifiuti sparsi nelle aiuole. «Non è più tollerabile una situazione del genere, sta diventando un'abitudine - dice -. Non c'è alcun tipo di controllo qui, abbiamo paura e quando mi sono permessa di protestare contro questi giovani mi sono». Episodi segnalati alle forze dell'ordine, che ora avranno il compito di provare a dare un volto agli autori di questo blitz.Il ritornello, quindi, è sempre lo stesso da parte degli abitanti, che sollecitano più controlli. Fatti già posti all'attenzione, ma «al momento senza esiti risolutivi», fa sapere un altro residente, che chiede di «adottare tutti i provvedimenti per poter riportare la situazione ad un livello accettabile di sicurezza per chi vive la zona».