Tavolo tecnico a Bari
Tavolo tecnico a Bari
Territorio

Piano straordinario contro l’abbandono dei rifiuti: a Bari tavolo tecnico-operativo con ARO e Anci Puglia

continuano i controlli lungo le strade provinciali da parte della Polizia Metropolitana

Giovinazzo - venerdì 29 agosto 2025 14.09 Comunicato Stampa
Nell'ambito del piano straordinario di contrasto all'abbandono dei rifiuti, il sindaco metropolitano,Vito Leccese, facendo seguito all'incontro del 25 agosto scorso con i 41 Comuni, ha convocato, questa mattina, untavolo tecnico-operativo con i rappresentanti degli otto Ambiti di Raccolta Ottimale (ARO) del territorio e ilpresidente di Anci Puglia, Fiorenza Pascazio.

L'incontro, a cui hanno partecipato il segretario generale della Città metropolitana, Dino Susca, i consiglieri metropolitani delegati Michelangelo Cavone e Maria La Ghezza e i dirigenti dei servizi competenti dell'Ente Giampiero Di Lella (Ambiente),Daniela Giuliani (Affari generali), Aldo Lastella (Viabilità) e Nico Vitto (Finanziario), è stato finalizzato alla definizione di una strategia condivisa di contrasto al fenomeno dell'abbandono dei rifiuti lungo la rete viaria di competenza della Città Metropolitana di Bari.
Come prima linea di attività, è stata sottoposta all'attenzione dei presenti una bozza di protocollo d'intesa che prevede la delega agli ARO del servizio di rimozione e conferimento in discarica dei rifiuti abbandonati sulle strade provinciali. L'iniziativa sarà sostenuta da un impegno finanziario della Città Metropolitana pari a 1,8 milioni di euro.

«A soli quattro giorni dall'incontro con i sindaci metropolitani abbiamo dato seguito agli impegni assunti, avviando un percorso che ci consentirà di affrontare con determinazione questa emergenza ambientale. Siamo soddisfatti della risposta positiva degli ARO e della disponibilità dimostrata oggi a lavorare insieme – ha dichiarato il sindaco metropolitano Vito Leccese –. Il piano straordinario per il contrasto all'abbandono dei rifiuti rappresenta una priorità assoluta per la Città Metropolitana di Bari, perché riguarda il decoro, l'ambiente e la qualità della vita dei cittadini. Abbiamo definito un percorso condiviso che ci permetterà di intervenire in maniera strutturata, ma al tempo stesso siamo già operativi con la rimozione dei rifiuti già a partire dalla prossima settimana. È un segnale chiaro: non intendiamo più tollerare il degrado lungo le strade provinciali e metteremo in campo tutte le risorse e gli strumenti disponibili per restituire dignità al nostro territorio».

«Estremamente utile ed opportuna l'iniziativa del sindaco metropolitano, Vito Leccese, di convocare un tavolo operativo permanente con tutti gli ARO ricadenti nell'ambito metropolitano di Bari – ha affermato il presidente di Anci Puglia, Fiorenza Pascazio -. Di fronte a una situazione ormai divenuta emergenziale, è quanto mai auspicabile e proficuo raccordare strategie di intervento e politiche di contrasto e prevenzione. Accogliamo con grande soddisfazione la notizia degli stanziamenti di risorse e mezzi che la Città metropolitana mette a disposizione per l'immediata rimozione dei rifiuti lungo le arterie provinciali e, come Anci, assicuriamo tutto il nostro supporto, nella speranza che questo modello di approccio alla problematica possa rivelarsi utile anche in altri ambiti territoriali.»
Già da martedì prossimo avranno inizio i primi interventi di rimozione dei rifiuti grazie a un primo stanziamento immediatamente disponibile di 140 mila euro.
Parallelamente continuano i controlli lungo le strade provinciali da parte della Polizia Metropolitana, guidata dal comandante Maria Centrone, anche attraverso l'utilizzo delle fototrappole e dei droni (in allegato l'ultimo video che documenta le attività di monitoraggio e contrasto agli abbandoni illeciti).
  • rifiuti
Dai rifiuti alla campagna fino allo stop al fotovoltaico selvaggio: confronto sulla città metropolitana di Bari
29 agosto 2025 Dai rifiuti alla campagna fino allo stop al fotovoltaico selvaggio: confronto sulla città metropolitana di Bari
La devozione per Maria SS. di Corsignano arriva fino in Argentina
28 agosto 2025 La devozione per Maria SS. di Corsignano arriva fino in Argentina
Altri contenuti a tema
Area metropolitana, i sindaci a Emiliano: «Chiediamo lo stato d'emergenza per rifiuti e roghi tossici» Attualità Area metropolitana, i sindaci a Emiliano: «Chiediamo lo stato d'emergenza per rifiuti e roghi tossici» Fissato per domani, 29 agosto, un confronto tecnico-operativo per la bozza del protocollo d'intesa
Rifiuti nelle campagne, la proposta dei Sindaci di Italia in Comune Politica Rifiuti nelle campagne, la proposta dei Sindaci di Italia in Comune Depalma: «I fondi per la pulizia non bastano. Chiediamo serie misure di vigilanza»
I candidati di Potere al Popolo: «Ci vuole controllo popolare sui rifiuti» Politica I candidati di Potere al Popolo: «Ci vuole controllo popolare sui rifiuti» Recanati, De Candia e Zanna dicono la loro su un tema sempre attuale per i giovinazzesi
Cola Olidda sempre più pattumiera di Giovinazzo e Molfetta Cola Olidda sempre più pattumiera di Giovinazzo e Molfetta La segnalazione fotografica di un nostro lettore è inequivocabile
Aperta fino a domani la mostra "Discarichiamoci" Eventi e cultura Aperta fino a domani la mostra "Discarichiamoci" Alla Cittadella della Cultura è visitabile dalle 15.00 alle 18.00 e fino alle 12.00 di venerdì
Oggi va in scena l'ecomaratona "Piantala! Fai la differenziata!" Oggi va in scena l'ecomaratona "Piantala! Fai la differenziata!" Appuntamento alle ore 9.00 ai piedi di Palazzo di Città
Vi stanno prendendo in giro tutti! Vi stanno prendendo in giro tutti! Cassetti, reti da letto, televisori e materassi buttati in IV Traversa Marconi. Ma nessuno fa nulla
Abbandonano divano in II Traversa Marconi Abbandonano divano in II Traversa Marconi Protagonisti forse dei minorenni
Area metropolitana, i sindaci a Emiliano: «Chiediamo lo stato d'emergenza per rifiuti e roghi tossici»
28 agosto 2025 Area metropolitana, i sindaci a Emiliano: «Chiediamo lo stato d'emergenza per rifiuti e roghi tossici»
"Fiori e Paesaggi di Giovinazzo”, la mostra di Damiano Sciannamea
28 agosto 2025 "Fiori e Paesaggi di Giovinazzo”, la mostra di Damiano Sciannamea
Fratres Giovinazzo, nuova donazione del sangue domenica 31 agosto
28 agosto 2025 Fratres Giovinazzo, nuova donazione del sangue domenica 31 agosto
Confagricoltura Bari-Bat: “Essenziale un tavolo in Prefettura per parlare di prevenzione dei furti in campagna”
27 agosto 2025 Confagricoltura Bari-Bat: “Essenziale un tavolo in Prefettura per parlare di prevenzione dei furti in campagna”
Abbandono rifiuti, un piano straordinario da 6,5 milioni di euro nell'area metropolitana
26 agosto 2025 Abbandono rifiuti, un piano straordinario da 6,5 milioni di euro nell'area metropolitana
"Favolosi 50 ", la celebrazione dei cinquantenni di Giovinazzo
26 agosto 2025 "Favolosi 50", la celebrazione dei cinquantenni di Giovinazzo
Xylella a Giovinazzo, l'incontro pubblico con Salvatore Infantino
26 agosto 2025 Xylella a Giovinazzo, l'incontro pubblico con Salvatore Infantino
Disabilità, anche Giovinazzo tra le stazioni del Circuito Sala Blu di Rete Ferroviaria Italiana
25 agosto 2025 Disabilità, anche Giovinazzo tra le stazioni del Circuito Sala Blu di Rete Ferroviaria Italiana
© 2001-2025 GiovinazzoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.