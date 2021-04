Pasqua con qualche nube, Pasquetta con vento e sereno su Giovinazzo

PASQUA

PASQUETTA

Pasqua e Lunedì dell'Angelo con cielo in prevalenza sereno su Giovinazzo, caratterizzate da forti correnti nord-occidentali. Questa la sintesi meteorologica delle giornate che ci apprestiamo a vivere. Di seguito il dettaglio.Dopo il maltempo del sabato, il risveglio nella domenica di Pasqua a Giovinazzo vedrà un cielo nuvoloso fino alle prime ore del mattino. Poi col passare del tempo e grazie a correnti forti di Maestrale il cielo si pulirà, divenendo sereno. Massime sui 14° e mare molto mosso.Pomeriggio con cielo azzurro e vento ancora sostenuto da quadranti nord-occidentali. Serata stellata, umidità all'82%, in discesa rispetto ai giorni precedenti. Minime notturne sui 6°.Giornata con cieli sereni su Giovinazzo, massime sui 14°, in discesa rispetto al fine settimana. Mare da mosso a molto mosso, con moto ondoso in diminuzione a sera. Ventilazione di maestrale al mattino, poi spirerà la Bora nel pomeriggio. Serata ancora stellata con la colonnina di mercurio ad indicare tra i 9 ed i 10° ed umidità all'81%. Bel tempo previsto anche per la prossima settimana.