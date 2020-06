Parrocchia Sant'Agostino in festa per il Sacro Cuore di Gesù

IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA

La Parrocchia Sant'Agostino e tutta Giovinazzo sono in festa quest'oggi, 19 giugno, per la solennità delche completerà il programma partito il 10 giugno scorso con la Novena.L'Associazione omonima guidata dal volitivo presidente, in accordo con il parrocoin ossequio alle disposizioni della Conferenza Episcopale Pugliese in materia di contrasto al contagio da Covid-19, ha approntato un programma quasi esclusivamente liturgico, ma molto intenso.Si inizierà di buon mattino, alle ore 8.00, con la Santa Messa al cui termine vi sarà l'esposizione del Santissimo Sacramento sino alle 10.30. A seguire, alle ore 11.00, ci sarà la messa officiata dal Vescovo della Diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi,Nel pomeriggio, a partire dalle ore 17.00, ci sarà una nuova esposizione del SS Sacramento, accompagnata dalla benedizione eucaristica.Alle 18.00 è prevista la recita del Santo Rosario ed in contemporanea lasuonerà per le vie del quartiere. Come è facilmente intuibile, viste le restrizioni in materia sanitaria, sono severamente proibiti assembramenti. Alle 18.30 sarà quindi celebrata la messa vespertina e non vi sarà alcuna processione.Infine, alle 20.00, la solenne celebrazione eucaristica, officiata da don Massimiliano Fasciano, riservata ai soli associati dell'Associazione maschile del Sacro Cuore di Gesù, con il suggestivo canto "Te Deum" a sancire la fede profonda degli aderenti al pio sodalizio.