Parrocchia Sant'Agostino, è il giorno della Peregrinatio Mariae

Mese mariano denso di appuntamenti in tutte le parrocchie giovinazzesi, dopo la Supplica alla Madonna di Pompei recitata ieri, domenica 8 maggio, a mezzogiorno.Quest'oggi, lunedì 9 maggio, inizierà per la parrocchia Sant'Agostino un intenso periodo liturgico e di interazione con i fedeli del quartiere. Inizia la Peregrinatio Mariae con l'effigie della Vergine di Fatima. Alle ore 18.15 è prevista la processione dalla chiesa ad un atrio condominiale di via Gen. Ottavio Daconto, tra i civici 24 e 42. Alle ore 19.00 sarà quindi celebrata la santa messa, officiata da don Massimiliano Fasciano.Ogni giorno, da domani 10 maggio, ci sarà la messa alle 18.30 nell'atrio condominiale all'interno del palazzo e poi, lunedì 16 maggio, la messa conclusiva e pellegrinaggio della statua verso un altro complesso del quartiere.