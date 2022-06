Pappagallo ritrovato in un lido: il WWF cerca il proprietario

I volontari del, su segnalazione di alcuni cittadini, hanno recuperato un esemplare di, un pappagallo originario del sud America e molto diffuso alle nostre latitudini grazie alla sua facilità di adattamento, che si era spinto all'interno di un lido sulla costa fra i comuni di Giovinazzo e Molfetta.Il parrocchetto monaco, un esemplare di uno sfarzoso verde brillante, con il petto grigio-brunastro, è un tipo di pappagallo domestico tra i più popolari. Si tratta di un pappagallo originario del sud America ma, da alcuni esemplari riusciti a sfuggire alla cattività, si sono create varie colonie in Europa. Anche in Italia, specie a, ci sono numerose popolazioni e colonie folte di monaci in varie zone che nidificano e mostrano una elevata capacità di adattamento al nostro habitat.I volontari del, guidati dal referente regionale, hanno constatato che l'animale, tutelato dalla normativa, era in buone condizioni di salute, socievole, seppur disorientato - forse smarrito da una settimana -, ed era provvisto dell'anello di identificazione (, nel numero mancano le ultime tre cifre, nda) rilasciato da un allevatore sloveno. Inoltre sono stati avvisati iper verificare eventuali denunce di smarrimento.Attualmente l'uccello si trova presso il rifugio del localein attesa che il legittimo proprietario prenda contatti al numeroal fine di acquisirne nuovamente il possesso. Pertanto ilinvita coloro i quali siano in possesso del certificatoe dell'identificativoa mettersi in contatto con loro.