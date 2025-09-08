Bandiera palestinese da Palazzo di Città
Bandiera palestinese da Palazzo di Città
Attualità

Esposta da Palazzo di Città la bandiera palestinese

Era stata richiesta a gran voce dalle opposizioni

Giovinazzo - lunedì 8 settembre 2025
In ossequio a quanto stabilito da una deliberazione del Consiglio comunale, nella giornata di ieri, domenica 7 settembre, è stata esposta da Palazzo di Città la bandiera palestinese, per omaggiare le vittime di Gaza e per simboleggiare la richiesta di molte comunità locali italiane di un immediato cessate il fuoco da parte israeliana.

La decisione è arrivata dall'amministrazione comunale anche su pressione delle opposizioni di sinistra che ieri si sono ritrovate sul molo Costruttori di Pace per un momento di riflessione collettivo sulla strage di civili in corso nella Striscia.
Simboli, appunto, che non spostano nulla a livello internazionale ma significano una presa di posizione netta da parte dell'assise cittadina che rappresenta tutti i giovinazzesi.
Palestina, presidio per la pace sul molo di Ponente Politica Palestina, presidio per la pace sul molo di Ponente Presenti esponenti di Sinistra Italiana e PrimaVera Alternativa
Bandiera della Palestina da Palazzo di Città: il punto di vista del sindaco di Giovinazzo Politica Bandiera della Palestina da Palazzo di Città: il punto di vista del sindaco di Giovinazzo Una lunga nota pubblicata sui social per spiegare una posizione in modo articolato combattendo la propaganda
Palestina, Sinistra Italiana Giovinazzo invita ad un presidio silenzioso Politica Palestina, Sinistra Italiana Giovinazzo invita ad un presidio silenzioso Appuntamenti domenica 7 settembre alle 18.30
PVA: «Tempo promesse finito: si esponga bandiera palestinese da Palazzo di Città» Politica PVA: «Tempo promesse finito: si esponga bandiera palestinese da Palazzo di Città» La nota del movimento di opposizione dopo la partenza della “Global Sumud Flotilla”
Riconoscimento della Palestina, il Consiglio comunale di Giovinazzo approva mozione opposizioni Politica Riconoscimento della Palestina, il Consiglio comunale di Giovinazzo approva mozione opposizioni La nota dei consiglieri di PVA, PD, Sinistra Italiana e Civica 22
Pace in Palestina, il Consiglio comunale vota mozione all'unanimità Politica Pace in Palestina, il Consiglio comunale vota mozione all'unanimità La soddisfazione di Sinistra Italiana, PrimaVera Alternativa e Civica 22
Anche da Giovinazzo si alza la voce per i diritti umani in Palestina Anche da Giovinazzo si alza la voce per i diritti umani in Palestina Dalla comunità civile un appello congiunto a salvaguardia del diritto Internazionale
Le "Voci dalla Palestina" per riaccendere coscienze sopite Eventi e cultura Le "Voci dalla Palestina" per riaccendere coscienze sopite Domenica 17 marzo Sinistra Italiana Giovinazzo ha organizzato un incontro-dibattito
