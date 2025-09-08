Esposta da Palazzo di Città la bandiera palestinese

Era stata richiesta a gran voce dalle opposizioni

In ossequio a quanto stabilito da una deliberazione del Consiglio comunale, nella giornata di ieri, domenica 7 settembre, è stata esposta da Palazzo di Città laper omaggiaree per simboleggiare la richiesta di molte comunità locali italiane di un immediato cessate il fuoco da parte israeliana.La decisione è arrivata dall'amministrazione comunale anche su pressione delle opposizioni di sinistra che ieri si sono ritrovate sul molo Costruttori di Pace per un momento di riflessione collettivo sulla strage di civili in corso nella Striscia.Simboli, appunto, che non spostano nulla a livello internazionale ma significano una presa di posizione netta da parte dell'assise cittadina che rappresenta tutti i giovinazzesi.