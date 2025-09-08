Palestina, presidio per la pace sul molo di Ponente

A tramonto di ieri, domenica 7 settembre, una quarantina di persone si sono riunite davanti alla stele che ricorda don Tonino Bello sul molo "Costruttori di Pace", a Ponente. L'obiettivo era quello di una riflessione comunitaria sul genocidio in corso a Gaza e trovare un orizzonte comune per gridare (ossimoro voluto visto che le persone intervenute sono rimaste a lungo in silenzio) ancora una volta quelin cui si riconosce la stragrande maggioranza dei giovinazzesi.«Ci siamo ritrovati in tante e tanti - spiegano da- per un presidio silenzioso di solidarietà con il popolo palestinese e contro l'assedio illegale imposto a Gaza. È stato un momento di comunità, memoria e impegno per la pace e la giustizia. Continuiamo a rompere l'assedio dell'indifferenza e a sostenere la rotta verso Gaza!». Il riferimento, nemmeno troppo velato, è alla spedizione delle imbarcazioni aderenti alla Global Sumud Flotilla, che vuol portare aiuti in Palestina, senza usufruire dei canali tradizionale, a bordo delle quali ci sono anche parlamentari italiani. In mattinata la bandiere palestinese era comparsa su Palazzo di Città e davanti alla sede di PrimaVera Alternativa.