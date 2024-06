Pace in Palestina, il Consiglio comunale vota mozione all'unanimità

La politica si fa buona politica e porta a decisioni collettive che riguardano l'interesse della comunità internazionale.Il Consiglio comunale del 7 giugno scorso ha approvato all'unanimità dei presenti una mozione presentata dacon cui si chiedevano alla massima assise cittadina tre importanti decisioni sulla situazione di conflitto in Palestina da trasmettere agli organi sovracomunali.I tre punti sono riassumibili così:Tutti gli esponenti delle forze politiche presenti in "Aula Pignatelli" hanno accolto questo invito votando all'unanimità quella mozione, ferma restando la condanna assoluta dell'attacco di Hamas ai civili israeliani che ha portato a conseguenze catastrofiche per il popolo palestinese. L'auspicio è che le intenzioni espresse ormai da tanti consessi comunali in tutta Italia, quali assemblee più vicine alla popolazione, possano presto essere recepiti dal Governo e dagli organismi internazionali. La pace a Gaza, in Palestina ed in Ucraina non sono temi più rimandabili nell'agenda politica dell'UE che troppo poco ha fatto in questi mesi.Sotto il nostro articolo, l'intervento in Consiglio comunale di Nando Depalo per Sinistra Italiana.