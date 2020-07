Palazzo del Capitano a nuova vita: avviso per organizzazioni giovanili

Rivitalizzare il primo piano delin piazza Umberto I a Giovinazzo.È questo lo scopo primario di un avviso pubblico, rivolto a soggetti giuridici composti da giovani che operano nel Terzo Settore, che sarà presentato questa mattina, 6 luglio, alle ore 12.00, in Sala San Felice. La scadenza è prevista per il prossimo 30 settembre alle ore 12.00.A presentare l'iniziativa ci saranno il Sindaco di Giovinazzo,, e l'Assessore alla Cultura e Turismo,impegnati nel descrivere le ragioni e gli obiettivi che hanno spinto l'Ente comunale ad una candidatura per usufruire di fondi, inseriti nelle azioni di, emanazione della Regione Puglia che finanzia progetti di innovazione sociale da realizzare in spazi pubblici sottoutilizzati e promossi da Organizzazioni giovanili della nostra terra.Nei particolari più tecnici entreranno questa mattina i componenti dello staff di Luoghi Comuni dell'le caratteristiche dell'avviso.