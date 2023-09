"Ludus in Burgus", stasera la presentazione a Giovinazzo

Questa sera, 28 settembre, a partire dalle ore 18.00, sarà presentato "Ludus in Burgus", il progetto vincitore del Bando Luoghi Comuni di ARTI e Regione Puglia e che avrà come fulcro operativoin piazza Umberto I, 14 a Giovinazzo.Il progetto è risultato vincitore del bando Luoghi Comuni, l'iniziativa promossa dalle Politiche Giovanili della Regione Puglia e ARTI, finanziata con risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 e del Fondo Nazionale Politiche Giovanili.