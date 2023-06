Ex Palazzo del Capitano, avviata procedura negoziata senza bando

Il Comune di Giovinazzo ha pubblicato sull'albo pretorio on line l'avviso di avvio della procedura negoziata senza bando per il "Restauro ed adeguamento funzionale di una porzione dell'ex".L'immobile, sotto il quale ha sede la Pro Loco, diverrà l'Infopoint locale e l'importo complessivo dell'appalto è di € 71.987,62, l'importo lavori soggetti a ribasso è di € 71.021,15, mentre gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso sono pari ad € 966,6.Dal Settore Gestione del Territorio fanno inoltre sapere che le procedure saranno espletate tramite la piattaforma telematica EmPulia e che «l'esito della procedura sarà pubblicato a seguito dello svolgimento delle operazioni di gara così come previsto dall' art. 1, comma 2, lettera b), della L. n. 120/2020 (Decreto Semplificazioni)».