"Luoghi comuni", prosegue il recupero del Palazzo del Capitano di Giovinazzo

Il Comune di Giovinazzo prosegue nell'attività di recupero del, lo storico edificio che si affaccia su piazza Umberto I.A raccontarlo in un video sono stati il sindacoe l'assessora alle Politiche giovanili,All'interno dello storico edificio si creeranno spazi proprio per politiche in favore della popolazione più giovane. Un edificio in cui si svilupperanno progetti culturali e di inclusione, ma che soprattutto diverrà un grande incubatore di idee. Tutto per i ragazzi e le ragazze di Giovinazzo.La Regione Puglia - come raccontato dalla stessa Marzella - ha già selezionato le associazioni che gestiranno lo spazio nei prossimi 24 mesi. Quanto agli strumenti che erano custoditi al suo interno, il primo cittadino ha annunciato che diverranno patrimonio delle gloriose associazioni musicali cittadine.A questo link il video completo.