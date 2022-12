PalaPalmiotto: ripresi i lavori (VIDEO e FOTO)

4 foto Ripresa lavori al PalaPalmiotto

Sono ripresi i lavori all'interno del, quello che i giovinazzesi chiamano "il palazzetto vecchio".Ad annunciarlo attraverso un video ( clicca qui ) è stato il sindaco Michele Sollecito, accompagnato dall'assessore ai Lavori Pubblici, Gaetano Depalo. È stata apportata ed approvata una variante «in aumento» al progetto iniziale grazie a cui saranno investiti nell'ammodernamento dell'impianto di via Devenuto di altriI lavori stanno interessando «non solo il campo, ma anche gli spogliatoi che sono stati spostati dall'altro lato - ha spiegato il primo cittadino - per questioni di sicurezza, la nuova gradinata, le nuove facciate ed anche una risistemazione dell'area esterna».Depalo ha quindi a sua volta spiegato che sono state «montate le impalcature che serviranno per rifare gli esterni e ci sarà un nuovo impianto luce completamente a led, che ci consentirà, come accaduto per il PalaPansini, di abbattere i costi gestionali».La consegna dell'impianto è prevista per maggio 2023.