Ritardi sulla linea adriatica: pendolari di Giovinazzo imbufaliti

È un guasto ad un passaggio a livello tra i quartieri baresi di Catino e Santo Spirito ad aver causato stamane, 22 ottobre, i ritardi dei treni regionali sulla tratta Bari-Foggia della linea ferroviaria adriatica.Ancora disagi, dunque, per i tanti pendolari di Giovinazzo che avrebbero dovuto raggiungere il capoluogo regionale per lavoro o studio. In tanti hanno chiesto di dar voce alle loro istanze, stanchi dei. I ritardi odierni sono stati quantificati tra i 20 ed i 50 minuti, con gravi ripercussioni sui lavoratori.Dalle 8.17, recitava un comunicato di Trenitalia, «il traffico è stato rallentato per un guasto a un passaggio a livello a Bari-Santo Spirito. Richiesto l'intervento dei tecnici per consentire la regolare ripresa del traffico ferroviario. Maggior tempo di percorrenza fino a 40 minuti per i treni in viaggio».I treni maggiormente coinvolti sono stati il Freccia Bianca delle 7.06 da Bari Centrale e diretto a Venezia-Santa Lucia; l'Intercity (6.23) proveniente dal capoluogo salentino e diretto a Bologna Centrale; tre treni regionali provenienti da Foggia e diretti nel capoluogo regionale; due treni regionali partiti da Barletta e diretti a Bari ed uno proveniente da Fasano e diretto a Barletta.Il traffico è ripreso pressoché regolare intorno alle 10.00.