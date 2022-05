On line il sito web di Michele Sollecito

È online il sito web del candidato sindacoUn modo nuovo di comunicare, una campagna elettorale che punta a raggiungere anche le nuove generazioni ed a parlare nel linguaggio che meglio conoscono. Ma non solo.«In questo sito - ha spiegato Sollecito - ho voluto innanzitutto raccogliere, in sintesi, il lavoro fatto negli ultimi 5 anni, disponendo gli interventi realizzati e gli interventi in corso su una mappa di Giovinazzo interattiva, una mappa che si può navigare per conoscere al meglio i dettagli dell'azione amministrativa. Una mappa a parte è riservata ai finanziamenti del PNRR che entrano di fatto come punti di interesse per il programma amministrativo che sottoporremo agli elettori.Il sito contiene - ha continuato il candidato sindaco -, inoltre, la sezione del "diario politico", che aggiorno in base ad argomenti ed eventi di interesse di questa campagna elettorale, e la sezione "Michele ma" pensata per rispondere con chiarezza e semplicità alle domande più frequenti su temi di interesse cittadino».Ma sul sito non ci sono solo i risultati raggiunti o gli obiettivi ormai in itinere, ma «sarà anche possibile consultare a breve il programma amministrativo 2022-2027 e conoscere i volti dei candidati consiglieri comunali di tutte le liste della coalizione che mi sostiene. In ultima analisi - ha concluso Michele Sollecito - penso sia opportuno offrire agli elettori tutti gli elementi utili per una scelta consapevole e ragionata: è compito della politica rendersi misurabile ed è compito dei politici rendere fruibile e conoscibile il lavoro fatto e gli impegni per il futuro».