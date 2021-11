Oltre 16mila giovinazzesi con almeno una dose di vaccino

Intanto è iniziata la campagna per la terza somministrazione negli over 60

Continua la campagna vaccinale in Puglia con buoni risultati, anche se con qualche rallentamento.I giovinazzesi che hanno ricevuto almeno una dose dei quattro sieri autorizzati dall'AIFA sono 16.214, una percentuale vicina al 90% della popolazione al di sopra dei 12 anni. Complessivamente sono 30.915 le somministrazioni effettuate su residenti sul territorio comunale e, aspetto ancor più importante, sono 14.355 gli ultradodicenni ad aver completato il primo ciclo vaccinale.A tal riguardo, è iniziata anche a Giovinazzo la campagna per la terza dose. Sono già alcune decine i residenti affetti da patologie o over 60 che hanno ricevuto nei vari centri dell'Area Metropolitana la terza somministrazione di siero. Va precisato che tutti gli ultrasessantenni potranno prenotare la loro terza dose trascorsi i 6 mesi dalla seconda seguendo questo calendario:Maggio 2021 > Novembre 2021Giugno 2021 > Dicembre 2021Luglio 2021 > Gennaio 2022Agosto 2021 > Febbraio 2022Settembre 2021 > Marzo 2022Ottobre 2021 > Aprile 2022Novembre 2021 > Maggio 2022Dicembre 2021 > Giugno 2022La prenotazione può avvenire tramite la piattaforma La Puglia ti vaccina ( lapugliativaccina.regione.puglia.it ); tramite gli sportelli del Centro unico prenotazioni - CUP oppure nelle farmacie accreditate al servizio FarmaCUP.