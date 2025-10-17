Olio EVO a prezzi stracciati, Italia Olivicola e CIA: “Rischio frodi altissimo”

Olio extravergine d'oliva, dichiarato come "italiano", venduto all'ingrossoÈ quanto ha chiestosottosegretario alla Politiche Agricole, per prevenire frodi che possano danneggiare i produttori italiani in piena campagna olearia. "La recente interrogazione al parlamento europeo dell'onorevole Cavedagna conferma i nostri sospetti sul rischio che vi siano tentativi di manipolare il mercato dell'olio di oliva, sfruttando la debolezza della Tunisia olivicola-olearia", afferma, presidente di Italia Olivicola e vicepresidente nazionale di CIA Agricoltori Italiani."Si tratta di un pericolo concreto di cui avvertiamo i primi segnali". Serve mano ferma contro chi cerca di avviare speculazioni e frodi, anche attraverso triangolazioni di olio che si vorrebbe far passare per italiano.Italia Olivicola denuncia movimenti di mercato in controtendenza in alcune borse merci, con quotazioni in calo, mentre il trend è stabile o addirittura in ascesa a Bari e soprattutto in Sicilia, dove il prezzo dell'olio extravergine di oliva è salito del 10% in una settimana sia a Palermo sia a Trapani, con il record dell'olio Dop Monti Iblei a 14,85 euro/kg secondo Ismea Mercati. "Al 30 settembre siamo nuovamente arrivati con l'olio italiano a giacenza zero negli oleifici nazionali – spiega Sicolo – in un'annata in cui le quotazioni erano doppie rispetto a quelle degli oli spagnoli e greci. L'extravergine italiano mantiene posizionamento e mercato, ma bisogna proteggerlo e difenderlo da chi pensa a facili guadagni importando olio dall'estero a basso costo, spacciandolo poi per italiano, e pensando così a frodare produttori e consumatori. Occorre un coordinamento dei controlli più stretto non solo a livello europeo ma mediterraneo". Gli scambi tra i vicini olivicoli non vanno fermati ma anzi incoraggiati, per arrivare a un mercato trasparente e onesto."Non chiediamo di chiudere le frontiere, ma di rafforzare i controlli e insieme di aprire le menti – conclude Sicolo –. L'esperienza al Comitato consultivo del Consiglio Oleicolo Internazionale è per me molto preziosa. Un dialogo che ci ha permesso anche di rafforzare la posizione italiana sul tema del limite degli steroli sull'olio di Coratina. Ascoltarsi per capirsi e venirsi incontro. Gli amici tunisini vanno aiutati a crescere, a valorizzare il proprio prodotto, a creare valore aggiunto per la propria economia e il proprio benessere. Mi auguro che l'Italia voglia tendere loro una mano di amicizia e solidarietà in questo momento difficile".