Oggi un’altra domenica di donazione del sangue

Giovinazzo torna a dare un'importante dimostrazione di solidarietà e di umanità questa domenica, 23 febbraio, con un nuovo appuntamento per donare sangue presso laGià dalle ore 8.00 le porte dell'associazione sitasi apriranno per accogliere chi vorrà compiere un gesto bellissimo, grazie a cui si potranno salvare vite umane, e rimarranno aperte fino alle 11.00. Prima della donazione, verranno effettuate le consuete analisi per verificare lo stato di salute generale del donatore.Una giornata, questa, che è stata preceduta giovedì 20 febbraio da un incontro di formazione dal titolo, con cui si è riflettuto sul Vangelo di Matteo con l'attenta guida di Don Beppe De Ruvo, assistente spirituale del Gruppo Fratres cittadino.La speranza è che la nostra città accolga ancora una volta con prontezza l'invito a donare sangue, confermando quella vocazione alla generosità che le ha permesso di essere annoverata, lo scorso 16 febbraio, tra i primi sette Comuni pugliesi con la percentuale più bassa di opposizione alla donazione degli organi.