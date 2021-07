Ad agosto 3 giornate della donazione del sangue a cura della Fratres Giovinazzo

In estate, con l'atteso momento delle vacanze, non può e non deve mancare l'attenzione verso chi ne ha bisogno. In un momento delicato in cui l'emergenza sangue si fa sentire, ecco che scende in campo l'attivismo delLa campagna di sensibilizzazione sociale si fa pressante più che mai anche ad agosto ed infatti, in stretta collaborazione con l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Tommaso Depalma, laha organizzato tre giornate di donazione del sangue nel mese delle ferie per eccellenza. Si tratta di tre domeniche,giornate in cui, presso la sede associativa di via Marconi 9, sono previste altrettante raccolte "straordinarie" di sangue.Nella nostra città sono stati affissi i manifesti per richiamare quanto più è possibile l'attenzione della gente perché il momento è delicato e c'è assoluta necessità di donare. L'obiettivo è sempre e soltanto uno: sensibilizzare i potenziali donatori di sangue e farlo in maniera più ampia nella città.«Il sangue è una risorsa fondamentale e non esiste al momento un'alternativa che possa sostituirlo... e tra l'altro è bene sapere che donare è anche un modo per tenere sotto controllo la propria salute», è il messaggio che si evince dal manifesto congiunto della Fratres e dall'Amministrazione Comunale.L'appello a recarsi a donare è racchiuso nel pensiero del presidente Sabino Papapicco. «La giornata dell'8 agosto è dedicato al Comitato Feste Patronale - ci ha detto -. I centri trasfusionali ci comunicano la carenza di sangue zero positivo e zero negativo e noi faremo il possibile per essere d'aiuto dando il nostro contributo. Grazie a GiovinazzoViva rivolgo il mio appello: il malato non va in vacanza, prima di partire ti chiediamo di donare».Per presentarsi come volontari è necessario prenotare chiamando i numeri 0803947733 - 3453838452 dalle ore 18,00 alle ore 20,00 dal lunedì al venerdì.Fare una riflessione su questo pensiero è segno di grande sensibilità.