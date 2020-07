Doppia giornata della donazione del sangue a Giovinazzo

Vi riportiamo integralmente la lettera-appello rivolta dal presidente della locale sezione della Fratres,, a tutta la cittadinanza, affinché faccia la propria parte nella donazione del sangue, più che mai necessaria in questa fase dell'anno. Il nostro invito, come di consueto, è a sostenere la campagna di civiltà dell'associazione intitolata a Luigi Depalma. Due le date previste: domani, 12 luglio, e domenica 26 luglio. Di seguito il testo della lettera aperta.«Cari concittadini e cari donatori,i pazienti che quotidianamente hanno bisogno di sangue ed emoderivati sono numerosissimi anche in questo periodo di "emergenza COVID-19".Il Centro Regionale Sangue, istituito presso l'Azienda "Policlinico Consorziale" di Bari, invita alla donazione di sangue e di emocomponenti evidenziando che la donazionenon essendo stata dimostrata la trasmissione per via ematica.Pertanto tutti i donatori e i concittadini, in questo momento di difficoltà, sono invitati a proseguire o iniziare con tranquillità le attività di donazione di sangue ed emocomponenti presso i Centri Trasfusionali e le Unità di Raccolta al fine di garantire tutte le attività sanitarie che richiedono il supporto trasfusionale.Nel rispetto delle norme per garantire la sicurezza degli operatori e dei donatori è necessario prenotare la donazione contattando i numeri telefonici del nostro Gruppo:Grazie!».Il Presidente - Sabino Papapicco