Altre due giornate di raccolta sangue della Fratres Giovinazzo

Dopo il riscontro positivo delle giornate della donazione del sangue svoltesi nei mesi estivi e il risultato ottimo relativo al mese di agosto, il gruppo Fratres "Luigi Depalma" -Giovinazzo ODV annuncia le due date di donazione fissate nel mese di settembre,dalle ore 8.00 alle ore 11.30 presso la sede associativa sita in via Marconi, n.9.I donatori hanno risposto dunque con sensibilità alla richiesta di sangue, viste le emergenze presentatesi durante la stagione estiva, in special modo ad agosto, periodo in cui l'emergenza si è fatta sentire maggiormente, ci hanno detto dalla Fratres.Le donazioni raccolte tra sangue, plasma e multicomponent sono statee sono state compiute sia nella sede di Giovinazzo sia presso il centro trasfusionale "Don Tonino Bello" di Molfetta.Grande pertanto la partecipazione dei giovinazzese, che hanno dato conferma della loro attenzione verso questo atto nobile, mettendo al centro chi ha bisogno ed aiutando concretamente l'associazione.Dalla Fratres Giovinazzo segnalano anche un numero delle donazioni fino ad agosto in netto incremento rispetto al 2020.Il particolare ringraziamento del gruppo è rivolto ai volontari che hanno partecipato alle giornate di donazione, dando grande valore alla campagna di sensibilizzazione sociale che l'associazione Fratres persegue nel suo impegno giornaliero a favore di chi ha bisogno.Intanto, secondo alcune anticipazioni raccolte dalla nostra redazione, nel corso della mattinata di sabato 11 settembre, ci sarà una sorpresa nella sede della Fratres, un momento carico di emozione che di sicuro sarà molto gradito dai giovinazzesi.Noi di GiovinazzoViva saremo lì a seguirlo per poi raccontarlo ai nostri lettori.