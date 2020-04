Fratres Giovinazzo, oggi nuova giornata della donazione del sangue

Un altro appuntamento di solidarietà è fissato per questa domenica mattina, 26 aprile. Si torna a donare sangue presso la sedeLa carenza di sangue non è certo diminuita in questi ultimi mesi di pandemia, anzi sembra essere uno dei problemi che stanno caratterizzando l'emergenza Covid-19. Tuttavia, l'isolamento obbligato in casa ha scoraggiato a donare molti che erano solito farlo ed alcuni decisi ad iniziare a dare il proprio contributo.Donare sangue è di assoluta priorità e non può essere rimandato a data da destinarsi, come invece sta avvenendo per altri appuntamenti ed eventi di questa primavera del tutto anomala. I volontari della sede giovinazzese delintitolata a Luigi Depalma, saranno felici di accogliere quanti vorranno fare un piccolo gesto di infinita generosità, cercando di far fronte all'insufficienza di sangue negli ospedali.