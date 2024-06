Oggi la festa liturgica del Sacro Cuore di Gesù: il programma a Giovinazzo

Partiranno ufficialmente quest'oggi, venerdì 7 giugno, i festeggiamenti in onore del, in occasione della solennità liturgica. Festeggiamenti che abbracceranno tutto il mese di giugno all'interno della parrocchia Sant'Agostino.Il presidente dell'omonima associazione, Michele Depalo, in accordo con la guida spirituale di don Cesare Pisani, ha previsto per questa giornata il seguente programma: alle 8.00 ed alle 9.15 sante messe, con successiva esposizione del SS Sacramento sino alle 12.30 circa.Al pomeriggio, dalle 17.30, sarà possibile restare in adorazione personale. Alle 18.00 la festa sarà annunciata con il giro per la città della Bassa Musica "L'Armonia Molfettese", mentre in chiesa alle 18.15 inizierà il Canto dei Vespri. Sarà quello il prologo alla messa solenne vespertina delle ore 19.00, presieduta da don Cesare Pisani, parroco di Sant'Agostino.