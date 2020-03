Oggi alle 10.00 messa di Mons. Cornacchia in diretta dall’Episcopio

Non più tardi di tre giorni fa, in un messaggio trasmesso sulla pagina Facebook della Diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi,riconosceva l'importanza degli strumenti telematici in questo momento di angoscia per il diffondersi deled incitava i sacerdoti a sfruttarne le potenzialità per stare accanto alle famiglie.Sulla scia di questo invito, la Diocesi ha messo a punto un palinsesto con una serie di appuntamenti in streaming per supportare lo sloganripetuto più volte in questi giorni con lo scopo di sensibilizzare gli italiani a non uscire dalle proprie abitazioni per limitare al massimo il contagio.Questo permetterà a tanti di non rinunciare a vivere intensamente la Quaresima partecipando, seppur a distanza, ai momenti di preghiera che scandiscono il periodo che precede e prepara alla Pasqua.Si è partiti con la Via Crucis di venerdì presso la Parrocchia Santa Lucia di Ruvo di Puglia ed il Rosario recitato ieri presso la Parrocchia San Domenico di Molfetta e si prosegue oggiGli altri due appuntamenti in programma sono fissati per martedì 17 marzo, Giornata di Digiuno e Preghiera, quando alle ore 18.00 Mons. Cornacchia reciterà i Vespri, e giovedì 19, Festa di San Giuseppe,Tutti i momenti di preghiera potranno essere seguiti in diretta sul sito www.diocesimolfetta.it , sulla pagina Facebook dedicata e sul canale YouTube Diocesi Molfetta.