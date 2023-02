Oggi a Giovinazzo c'è il funerale del Carnevale

Si concluderanno questa sera, 21 febbraio,, gli eventi 2023 ideati ed organizzati dai commercianti giovinazzesi con la collaborazione dell'assessorato alla Cultura.Si tratta di una serata all'insegna della spensieratezza che animerà ancora una volta il centro di Giovinazzo, in attesa di tuffarsi nelle atmosfere quaresimali che riservano sempre eventi di rilievo.Intanto tra i commercianti, vista la grande risposta ricevuta per San Valentino e per lo stesso Carnevale, c'è chi pensa di ritornare in primavera con i mercatini dello street food e dell'artigianato nel centro storico. Una buona idea per accogliere i turisti stranieri che sin dalla Settimana Santa verranno a farci visita.