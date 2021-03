Forte vento di maestrale a rendere molto agitato il mare Adriatico e piogge miste a grandine intense e brevi, alternate a schiarite.Lunedì e martedì Giovinazzo è stata attraversata e colpita da una perturbazione che ha interessato tutta la nostra regione, con correnti nord-occidentali che improvvisamente hanno portato nubi grandi e basse, minacciose come nella bella foto del bravofotografo professionista che ha immortalato il momento prima di una breve tempesta.Lo scatto ben rappresenta il quadro climatico vissuto in queste giornate ed è anche, a nostro avviso, la metafora in una immagine delle nostre vite in questo periodo storico, sospese tra zone di colore differente, voglia di tornare alla normalità, ma ancora sotto la scure di un morbo invisibile che non chiede permesso a nessuno prima di portare dolore e morte.Lasta lì, a far quasi da scudo, ad indicare la strada, a vegliare su quella piazza che, come abbiamo scritto diverse volte in questo anno, dovrà prima o poi tornare ad essere luogo di incontri e di sorrisi senza timori.Quanto al meteo, il maestrale continuerà ad imperversare fino a giovedì. Poi purtroppo tornerà la pioggia nel fine settimana. Non è ancora tempo di primavera, in ogni senso.