Nuovo organigramma per Civica22

Nuovo programma per il movimentooggi all'opposizione cittadina.Il segretario saràmentre il responsabile per Enti Locali sarà. Giuseppe Polacco⁩. Della comunicazione si occuperà Lorenzo D'aloia⁩, con il direttivo al completo che sarà composto da Antonio Capasa⁩, Fabiana Casadibari⁩, Lia Stufano⁩, Ada Iessi⁩, Filippo Camporeale⁩ e Antonio Leone.«Civica22 - si legge in un comunicato stampa - rappresenta i cittadini ed è formata da cittadini che guardano sempre il futuro di Giovinazzo. Questo è il nostro paradigma ed è il punto di partenza del nostro lavoro per la comunità. Dopo una riunione fiume in cui abbiamo definito le linee future, abbiamo definito il nostro organigramma, eleggendo Nazareno Uva come nuovo Segretario.Un atto dovuto - continuano dal movimento - e rivolto ai cittadini che rappresentiamo, perché Civica22 non è solo una lista che presenzia in Consiglio, ma è un'unione di cittadini che hanno un proprio nome, un proprio volto e un proprio pensiero. Tutta la cittadinanza ha il diritto di conoscerci e non solo i nostri elettori».«La scelta di Nazareno - ha commentato il consigliere comunale Filippo Cortese - è la più condivisa possibile, perché è al nostro fianco fin da quando non era maggiorenne. Fa parte della nostra storia e del nostro progetto, che conta quasi 800 preferenze. In Consiglio continueremo a vigilare su tutto, non saremo mai contrari a prescindere e metteremo sempre il bene della città davanti».Queste le parole del neo segretario: «Sono onorato di ricoprire questo ruolo, con piacere darò una mano al movimento per poter svolgere un'opposizione sana e costruttiva. L'obiettivo è quello di coinvolgere quanta più gente possibile e renderla partecipe del nostro progetto. Ci siamo prefissati un paio di punti, che riguarderanno tematiche sia sociali sia di sviluppo economico. Cercheremo di portarle avanti durante il nostro percorso», è stata la sua chiosa.