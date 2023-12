"Giovinazzo Bandiera Blu", i consiglieri di opposizione chiedono di invertire la rotta

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato congiunto di Civica22, Sinistra Italiana e PrimaVera Alternativa che spingono su una necessità: Giovinazzo deve ricevere la Bandiere Blu.I consiglieri Davide Digiaro, Filippo Cortese, Girolamo Capurso e Nando Depalo hanno presentato nelle scorse ore una interrogazione in tal senso. Di seguito il testo:«Si parla tanto di "Giovinazzo turistica", ma questa amministrazione, come la precedente, non ha mai saputo coniugare correttamente questa espressione, specie con riferimento alla risorsa "mare".Per i Consiglieri comunaliè giunto il tempo di invertire la rotta: una città di mare come Giovinazzo che abbia, come è giusto che sia, aspirazioni turistiche "deve" ottenere il riconoscimento di "località di mare con Bandiera Blu".E GiovinazzoPerché Bandiera Blu è un eco-label volontario assegnato alle località turistiche balneari che promuovono uno sviluppo turistico sostenibile ed inclusivo, avendo cura dell'ambiente e delle componenti paesaggistiche del territorio.Perché la Bandiera Blu viene assegnata solo se si rispettano fondamentali parametri legati alla qualità delle acque, alla gestione ambientale, ai servizi ed alla sicurezza delle spiagge, alla presenza di spazi verdi, piste ciclabili, oltre che alla disponibilità di contenitori distinti per la raccolta differenziata in spiaggia ed all'accesso al mare ed ai servizi garantiti anche per i disabili.Perché l'eventuale riconoscimento dellarappresenterebbe per la nostra amata città davvero un volano incredibile per la tanto auspicata crescita turistica, assicurando, allo stesso tempo, la sostenibilità, la qualità e l'ecocompatibilità dell'offerta turistica proposta.Per raggiungere questo obiettivo i consiglieri dipropongono di utilizzare, la cui istituzione è stata approvata all'unanimità dal Consiglio Comunale nella seduta del 28 novembre 2023.Ma ora non c'è più tempo da perdere; ed è per questo che i consiglieri Cortese, Capurso, Digiaro e Depalo hanno presentato una interrogazione per chiedere all'Amministrazione di avviare l'iter per il conseguimento della Bandiera Blu.Una richiesta su cui la città e la politica non può dividersi e per cui si deve remare tutti nella stessa direzione».Civica22Sinistra Italiana GiovinazzoPrimaVera Alternativa