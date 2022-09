Civica22 accoglie a Giovinazzo i candidati Lacarra e Abbaticchio

Questa sera, un soggetto politico nato nel 2021 e che si orienta verso i cambiamenti in atto nella società, lasciando spazio ai giovani, con uno sguardo fermo su ambiente e vivibilità della città, organizza, in occasione delle prossime elezioni politiche previste il 25 settembre.All'incontro pubblico promosso da, una lista civica che si colloca e che sostiene l'ampio campo del centrosinistra giovinazzese, parteciperannosegretario regionale dele candidato capolista al collegio di Bari al plurinominale della Camera dei Deputati, e, già sindaco di Bitonto per due mandati, candidato all'uninominale della Camera dei Deputati del collegio di Molfetta.Entrambi rappresentano il territorio di. L'incontro si terrà all'hotelnel centro storico, alle ore 19.30.