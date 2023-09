Nuovo inizio per Salvo Binetti Parrucchieri nei saloni di Bari e Molfetta

Un nuovo inizio per l'hairstylist molfettese. Partendo dal bagaglio delle esperienze e delle prestigiose collaborazioni acquisite negli anni in campo creativo e imprenditoriale, comincia oggi l'avventura di "Nuovo brand, nuove idee, la cui prerogativa rimane quella di puntare sulla creatività perladi ogni persona attraverso look su misura, tra ricerche di colore e di stile specifiche senza porsi confini, guardando anche ai trend del momento.Con un salone ain via Bettino Craxi e un salone ain via Andrea da Bari 74, da anni Salvo Binetti è unnel settore, nel quale ha apportato l'esperienza personale dellelegate a progetti importanti, come le collaborazioni nell'ambito di varie edizioni della, e anche elementi innovativi, sposando progetti legati alla, come la collaborazione con l'associazione "" nel 2022 e in particolar modo all', con la rassegna "EXHIBIT", avviata nello stesso anno con varie esposizioni temporanee nei saloni in sinergia con artisti locali.«Cambiare è un'azione che fa parte della quotidianità del nostro lavoro: ogni giorno cambiamodei nostri clienti, questa volta tocca a noi – afferma Binetti - da oggi prende vita un cambiamento importante per quello che prima di essere la nostraè la nostra più grande».Inizia una nuova impresa per Salvo Binetti dopo la stretta collaborazione degli ultimi anni con il brand "Art and Science" di Toni Pellegrino. «Un socio che è stato un fratello per me, e che vorrei ringraziare per tutto il lavoro svolto insieme in questi anni» riferisce Binetti.Questo nuovo percorso, che parte dalle origini per guardare al, nel segno della bellezza e libertà creativa, passa anche attraversoe ildell'attività curati dall'agenzia di comunicazione "". Anche in questo caso, una collaborazione professionale che nasce prima di tutto come amicizia, grazie al legame che si è consolidato negli anni tra Binetti e Cesare Mongelli, manager dell'agenzia creativa, con cui hanno dato vita a numerosi progetti, condividendo entusiasmo, valori e ambizioni.«L'emozione è quella del primo giorno, ma oggi sappiamo di poter contare sul nostroe sullatutti coloro che hanno affidato il loro cambiamento nelle nostre mani – aggiunge Binetti - dedico questo nuovo inizio alla mia famiglia, a chi in questi anni c'è stato e a chi ci sarà».L'appuntamento è nei saloni di Bari e Molfetta per vivere tutte le novità.