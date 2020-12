Nuovo dirigente Ufficio Tecnico: il Comune di Giovinazzo pubblica il bando

Il Comune di Giovinazzo ha pubblicato l'avviso per individuare ilGestione del Territorio, considerato cheè in quiescenza. Nonostante fosse in pensione, l'ing. Trematore ha comunque accettato di dirigere gli uffici, a titolo gratuito, per permettere al Comune di poter attivare la procedura di selezione per il nuovo dirigente.«Leggo con rammarico le- commenta il sindaco, Tommaso Depalma -. Il nostro Ente ha adottato un atto, simile a quelli adottati da tantissimi altri Comuni, chiedendo un parere alla Corte dei Conti proprio perché la materia è controversa. In virtù di quanto espresso dalla Corte dei Conti,senza però determinare alcun rallentamento nella macchina dell'Ufficio Tecnico che in questi mesi sta lavorando incessantemente per raggiungere obiettivi strategici comePertanto - continua Depalma -,. È stata la sua migliore riposta alle tante accuse, ingiuste e immeritate, rivolte alla sua persona. Purtroppo - conclude il Sindaco - le opposizioni preferiscono l'ostruzionismo sfrenato,e soprattutto amano trasformare l'Aula consiliare in un'aula di giustizia. La città va avanti, se ne facciano una ragione».