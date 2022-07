Nuova ondata di calore su Giovinazzo: domenica con 35°

DOMENICA 17 LUGLIO

Caldo torrido su Giovinazzo anche in questa domenica, 17 luglio, con tantissima gente che si riverserà sulle spiagge cittadine per una giornata da trascorrere al mare. La ventilazione debole o moderata di derivazione settentrionale mitigherà leggermente la calura, che tuttavia porterà sulla cittadina adriatica benall'ora di pranzo (percezione nell'agro diPomeriggio con cielo sereno e caldo e 30° sulla colonnina di mercurio anche dopo il tramonto. Serata stellata col 69% di umidità e valori termici sui 25°. Minime della notte sui 22°.Il caldo permarrà sulla nostra cittadina per tutta la settimana. Attese punte di 38°.SOLE - Sorge: 5:33, Tramonta: 20:22LUNA - Leva: 23:14, Cala: 9:43 - Gibbosa calante