Nuova impennata delle temperature nella domenica di Giovinazzo

DOMENICA 4 LUGLIO

Nuova impennata delle temperature massime su Giovinazzo, con punte di 35° in questa prima domenica di luglio.Per tutta la giornata vi sarà sole e caldo sulla cittadina adriatica con ventilazione nord-occidentale che persisterà moderata per tutto il giorno, portando refrigerio. Massime sui 35°, dunque, all'ora di pranzo, e valori termici che si manterranno sui 34° sino al tramonto. Serata col transito di qualche rara nuvola, umidità al 63% e minime della notte sui 22°. Mare quasi calmo.Nuova impennata di calore prevista per metà della prossima settimana, quando si toccheranno punte di 39°.SOLE - Sorge: 5:24, Tramonta: 20:28LUNA - Leva: 1:45, Cala: 15:32 - Luna calante