Numero dei positivi ancora in discesa a Giovinazzo

È stato aggiornato nelle scorse ore il database comunale con i dati riguardanti la curva epidemiologica a Giovinazzo.Sul territorio cittadino ci sonoal Sars CoV2, uno dei dati più bassi dagli inizi di novembre scorso. La discesa del numero delle persone alle prese col virus era iniziata il 25 aprile scorso con 103 casi, per scendere ad 80 il 28 aprile. Il punto più basso in realtà è stato raggiunto il 29 con 76 casi ancora attivi a Giovinazzo, prima di un lieve rialzo, seguito da questo ulteriore calo.Dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono statii giovinazzesi che si sono contagiati. Sale il numero dei guariti amentre le vittime accertate sono statecon 7 decessi per Covid avvenuti nel 2020 e 9 tra febbraio ed aprile 2021.complessivi.Dal 7 aprile al 3 maggio sono stati registrati anche 6 casi tra gli adolescenti (10-19 anni) e 7 tra i bimbi fra gli 0 ed i 9 anni, sostanzialmente tutti o quasi asintomatici o paucisintomatici, e nello stesso periodo si sono infettate 12 persone tra i 20 ed i 29 anni. In quella forbice anagrafica, dall'inizio della pandemia, sono ben 139 i contagiati.Il maggiore incremento di positivi delle ultime settimane, infine, lo si è avuto il 2 maggio con 10 nuovi contagiati registrati (l'altro risale al 17 aprile con 15 casi).