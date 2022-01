Nubi sparse nel giorno dell'Epifania su Giovinazzo. Ma arriva il maltempo

Venerdì e sabato previste precipitazioni non intense

GIOVEDÌ 6 GENNAIO

Nubi sparse nella mattinata dell'Epifania a Giovinazzo, accompagnate dal Gauro e dal Libeccio. Mare mosso, ma con moto ondoso in diminuzione.Le temperature massime resteranno sui 16° e nel pomeriggio vi sarà ancora un alternarsi tra passaggi di nuvole e ampi sprazzi di sereno. Serata con qualche copertura in più ed umidità, vero cruccio del periodo, in risalita sino a punte del 91%. Minime della notte sugli 8°.Tra venerdì e sabato sono invece previste piogge, accompagnate dal vento di maestrale che comporterà un abbassamento dei valori termici: massime previste sui 9° e minime mai sopra i 6°.SOLE - Sorge: 7:18, Tramonta: 16:37LUNA - Leva: 10:18, Cala: 21:04 - Luna crescente